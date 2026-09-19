"A Napoli non sono grati ad ADL!". Scontro Capuano-Auriemma: "Ci potevi guadagnare anche tu"

vedi letture

Il percorso di Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli ha acceso il dibattito negli studi di Sportitalia. Giovanni Capuano ha aperto il confronto sostenendo: "La gratitudine non è di questo mondo. A Napoli sono convinti che dopo De Laurentiis sarà meglio che con lui". Immediata la replica di Raffaele Auriemma: "Le convinzioni le lascio a te. Sono l'uomo del dubbio e lo dovremmo essere tutti noi giornalisti. Le convinzioni non le ho ma dico solo una cosa". Auriemma ha quindi aggiunto: "Quando De Laurentiis è andato nella fallimentare a prendersi il titolo del Napoli, non è che si è andato a prendere il Pizzighettone. Sapeva che il Napoli gli avrebbe portato introiti importanti, poi lui li ha saputi gestire".

Auriemma e Capuano discutono sui meriti di De Laurentiis

Auriemma ha chiarito ulteriormente il suo pensiero: "Ma dire che dobbiamo fare la statua a De Laurentiis perché ha preso il Napoli dal fallimento, questo no. Poi gliela facciamo per altre ragioni perché ha vinto e non perché ha salvato il Napoli". Capuano ha replicato: "Ho detto perché ha riportato il Napoli ad essere una grande del calcio italiano pur non potendoselo permettere come dimensione". Auriemma ha controbattuto: "Ma lo avresti fatto pure tu se ti avessero prestato i soldi come è successo con De Laurentiis". Chiusura affidata a Capuano: "Questo no, perché ci vuole bravura".