"A Napoli non sono grati ad ADL!". Scontro Capuano-Auriemma: "Ci potevi guadagnare anche tu"
Il percorso di Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli ha acceso il dibattito negli studi di Sportitalia. Giovanni Capuano ha aperto il confronto sostenendo: "La gratitudine non è di questo mondo. A Napoli sono convinti che dopo De Laurentiis sarà meglio che con lui". Immediata la replica di Raffaele Auriemma: "Le convinzioni le lascio a te. Sono l'uomo del dubbio e lo dovremmo essere tutti noi giornalisti. Le convinzioni non le ho ma dico solo una cosa". Auriemma ha quindi aggiunto: "Quando De Laurentiis è andato nella fallimentare a prendersi il titolo del Napoli, non è che si è andato a prendere il Pizzighettone. Sapeva che il Napoli gli avrebbe portato introiti importanti, poi lui li ha saputi gestire".
Auriemma e Capuano discutono sui meriti di De Laurentiis
Auriemma ha chiarito ulteriormente il suo pensiero: "Ma dire che dobbiamo fare la statua a De Laurentiis perché ha preso il Napoli dal fallimento, questo no. Poi gliela facciamo per altre ragioni perché ha vinto e non perché ha salvato il Napoli". Capuano ha replicato: "Ho detto perché ha riportato il Napoli ad essere una grande del calcio italiano pur non potendoselo permettere come dimensione". Auriemma ha controbattuto: "Ma lo avresti fatto pure tu se ti avessero prestato i soldi come è successo con De Laurentiis". Chiusura affidata a Capuano: "Questo no, perché ci vuole bravura".
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