Calcio in lutto: muore a 83 anni la leggenda Sandro Mazzola

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Il calcio italiano piange Sandro Mazzola, scomparso all'età di 83 anni. Leggenda dell'Inter e protagonista con la Nazionale.

Una delle figure più rappresentative della storia del calcio italiano se ne va. Sandro Mazzola è morto all'età di 83 anni: bandiera assoluta dell'Inter e protagonista per tanti anni anche con la maglia della Nazionale. Figlio del grande Valentino Mazzola, ha legato tutta la propria carriera da calciatore ai nerazzurri, vestendone la maglia per 17 anni e diventando uno dei simboli della "Grande Inter" degli anni Sessanta. Con l'Inter conquistò quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Mazzola, dall'Inter ai trionfi con la Nazionale

Indimenticabile anche il suo percorso in azzurro: 70 presenze e 22 reti con l'Italia, con cui conquistò il Campionato Europeo del 1968. Due anni più tardi fu tra i protagonisti della Nazionale arrivata fino alla finale del Mondiale in Messico, chiuso al secondo posto. Quell'edizione resta legata anche alla leggendaria semifinale vinta 4-3 contro la Germania Ovest, passata alla storia come la "partita del secolo". Con la scomparsa di Mazzola, il calcio italiano perde uno dei grandi interpreti della sua storia.