Podcast Forgione: "Favasuli scalpita, può insidiare la titolarità di un fedelissimo"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per analizzare il momento del Napoli in vista della trasferta contro la Fiorentina: "Favasuli per far riposare Politano? C'è un giocatore in affanno e un altro che scalpita e ha energie da vendere. È chiaro che una staffetta ci sarà sicuramente. Adesso bisogna solo stabilire e capire chi partirà e chi, invece, entrerà a partita in corso. Nel momento in cui capiremo chi partirà titolare, viceversa ci sarà l'altro che subentrerà e cercherà di fare la differenza. Lo stesso può fare Politano, all'inverso di quello che è accaduto nella scorsa partita: magari un Politano più fresco, entrando nel secondo tempo, può far valere le sue capacità.

Nella scorsa partita non è stato brillantissimo, però comunque tre palle le ha messe in mezzo e sono state tre palle pericolosissime. Quindi non getterei via tutto quello che è stata la prestazione di Politano. Averlo un po' più fresco in una partita in cui avrà già speso qualche energia, soprattutto considerando quello che faranno le squadre avversarie, può fare la differenza. Io non mi preoccupo sotto questo aspetto: sono due calciatori che possono essere utilizzati. Ma non è detto neanche che Favasuli debba essere per forza utilizzato in quel ruolo, come è stato nella partita contro il Bologna. C'è anche Neres, si possono mischiare le carte, utilizzare magari Favasuli in un ruolo un po' più arretrato, spingendolo fino al centrocampo e non fino alla trequarti o al fondo. Una cosa è certa: se andiamo a vedere la rosa del Napoli in questo momento, Favasuli probabilmente è quello che ha più energia, quello che può dare più apporto e più entusiasmo. E questo non è da sottovalutare”.

Un'ultima domanda prima di salutarti: che Fiorentina ti aspetti? Che tipo di partita prevedi? “Cercherà sicuramente l'ordine. Nessun arrembaggio: contro il Napoli non c'è da fare arrembaggio. Puoi provare a farlo contro una squadra tendenzialmente più debole, ma Vanoli non è nella condizione di poter essere spavaldo in questo senso. Tantomeno mi sembra un allenatore di quelli che buttano la squadra all'arrembaggio, alla garibaldina. Di fronte al Napoli, anche se giochi in casa, sarà una Fiorentina certamente equilibrata. Cercherà di colpire, ma questo lo farà anche il Napoli. Sarà un confronto, una partita quasi a scatti, nella quale magari alla lunga verranno fuori determinati valori. Chi riuscirà a metterli in campo riuscirà a tirare fuori le proprie qualità. La Fiorentina ne ha, secondo me il Napoli ne ha di più e quindi credo che il Napoli, alla lunga, dovrebbe far emergere qualcosa dal punto di vista tecnico. Se riuscirà a farlo, potrà portare a casa la partita. Però sarà una gara molto equilibrata: non prevedo grossi squilibri in campo”.