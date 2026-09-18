Italia, i convocati di Mancini: prima chiamata per Vergara! Out Politano, c'è un altro azzurro
C'è anche Antonio Vergara tra i volti nuovi scelti da Roberto Mancini per l'inizio del suo secondo ciclo sulla panchina dell'Italia. Per il talento del Napoli si tratta della prima convocazione con la Nazionale maggiore, premio per la crescita mostrata con la maglia azzurra. Insieme a lui sono alla prima chiamata Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Sebastiano Esposito e Mohamed Alì Zoma. Nove novità complessive in un gruppo molto ampio scelto dal ct per i prossimi impegni di Nations League.
Vergara debutta nel gruppo azzurro, tornano Fagioli e Mandragora
Mancini ha deciso di dare spazio a diversi giovani, confermando inoltre Honest Ahanor e Samuele Inacio, già chiamati per le amichevoli dello scorso giugno. Ci sono anche alcuni ritorni dopo una lunga assenza: Nicolò Fagioli mancava dall'ottobre 2024, mentre Rolando Mandragora non veniva convocato dal marzo 2021. Per il Napoli convocaot anche Giovanni Di Lorenzo. Assenti invece Matteo Politano e l'infortunato Alex Meret.
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga),
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro