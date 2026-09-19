Podcast Fiorentina-Napoli è già un bivio? Bucchioni: "Più per il gioco che per la classifica"

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Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia 7, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli in vista di Fiorentina-Napoli. Al centro dell'intervista il peso della sfida per entrambe le squadre, il momento della formazione viola, la rosa del Napoli e il tema degli infortuni, ma anche il percorso di Massimiliano Allegri.

E’ quasi un bivio per Allegri oppure, come sta dicendo proprio l'allenatore, bisognerà aspettare la prossima sosta per vedere un Napoli con la classifica sistemata? “La ragionevolezza e l'equilibrio ti inducono a pensare questo. Però questa è una partita che il Napoli deve vincere. Deve vincere per consolidare anche quello che ha fatto l'allenatore. Allegri è troppo esperto e troppo scafato. Avete visto che ha capito le difficoltà e cosa ha fatto: ha cambiato modulo. È vero che puoi dire che è un 4-2-3-1, ma in realtà ho visto molto spesso gli esterni, soprattutto nel primo tempo con il Bologna, stare molto bassi. Diventa quindi un 4-4-1-1, un modulo che ti dà maggiore consapevolezza, con il quale chiudi meglio gli spazi e poi riparti con un attaccante solo e un sottopunta. L'allenatore è quindi consapevole di non avere ancora una squadra pronta, una squadra che deve ancora crescere all'interno dei meccanismi di gioco che chiede lui, ma anche individualmente.

Però, ti ripeto, dopo aver vinto con il Bologna e aver dimostrato che la reazione c'è stata, devi continuare su questa strada. Perché se vai a fare un pareggio che alla fine può anche soddisfarti per come è andata la partita, hai giocato bene, sei stato dominante e poi viene fuori un pareggio, posso anche accontentarmi. Ma se il pareggio significa fare un passo indietro, subire la Fiorentina e fare una partita mediocre, allora ricomincerebbe la rumba: "Allegri non è adatto", "il Napoli non ha fatto mercato" e così via”.