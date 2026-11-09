Podcast Allegri confermato, Gaito: "Si tira a campare, 1T da imbarcata. E quelle parole..."

Il direttore Antonio Gaito, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il pareggio per 1-1 contro la Lazio: "Quale futuro per il Napoli? Io non vedo un futuro in questo momento, voglio essere molto chiaro e onesto anche con chi ci segue. Si vivacchia, si tira a campare, perché questa è la scelta della società. Non possiamo dire che la società non abbia scelto. Non esonerando Allegri, comunque ha preso una decisione. Vedendo il cammino, io aspettavo questa gara, al di là del risultato, anche se avesse vinto paradossalmente, per poi andare a cambiare. Nulla di tutto questo. Con il pareggino non so se siano cambiati i piani della società. Molti dicono che non sarebbe cambiato nulla, ma bisogna fare attenzione ai megafoni della società: io ho delle perplessità sul fatto che, con una sconfitta e due settimane di sosta a disposizione, la società avrebbe confermato l'allenatore".

Sul comportamento di Allegri dopo la partita:

"Allegri era sorridente. Dice che parla con De Laurentiis e che il presidente conosce le difficoltà. Era il sorriso e la serenità di chi ce l'ha fatta, di chi ha salvato la panchina. Come il ragazzino che supera l'esame senza aver studiato nulla. Era molto sorridente, come a dire: l'ho scansata. Ragazzi, questa è la situazione. Non è neanche una questione di risultati, perché io non avrei problemi a difendere delle sconfitte o dei pareggi se il Napoli avesse fatto un'ottima prestazione. Ma bisogna contestualizzare. Non c'è stata nessuna svolta. Gli errori sono sempre gli stessi. Questa volta è stato disastroso il primo tempo e non il secondo. Anche chi difende Allegri in maniera veramente stucchevole non potrà dire che il Napoli è calato nella ripresa per colpa dei cambi o della stanchezza. Stavolta è successo l'inverso. Nel primo tempo il Napoli poteva prendere tanti gol. Il secondo tempo è stato discreto, ma bisogna anche dire che, quando alla Lazio sono mancati un paio di giocatori, Tavares e Sutalo, il livello degli avversari è sceso tantissimo con Pedraza e Leite. Il Napoli, invece, schierava comunque una formazione competitiva, ancora oggi faticherei a scambiare dei giocatori con la Lazio".

Sulla lettura delle partite da parte di Allegri:

"Il Napoli ha avuto il merito di alzare il baricentro e ha giocato davvero bene per un quarto d'ora nel secondo tempo. Per Allegri, però, diventano 45 minuti. Con il Porto aveva fatto bene o partita diciamo pari per mezz'ora, a stento un tempo, e per Allegri sono diventati 70 minuti. Anche la lettura del postpartita è veramente imbarazzante. Che futuro vuoi avere con un allenatore che trasforma 15-20 minuti buoni in un tempo intero e, a Porto, addirittura in 70 minuti? Faccio davvero fatica a comprendere quale possa essere il futuro se lui la pensa davvero così".

Sui problemi tattici e sulla mancanza di organizzazione:

"Si recupereranno dei giocatori, quindi il Napoli sarà ancora più forte e vincerà qualche partita grazie alle individualità. Ma io non vedo un'organizzazione. Nel primo tempo è stato clamoroso. Si dice che la squadra sia con il tecnico soltanto perché non ha preso un'imbarcata, ma poteva prenderla se la Lazio fosse stata più cinica. E non parliamo certo di uno degli attacchi più forti del campionato. La Lazio ha trovato il gol con la solita transizione. Il Napoli è messo male: appena si alza viene infilato, se si abbassa viene assediato e bombardato. I problemi sono quelli di sempre. Non è cambiato assolutamente nulla. Recuperando i giocatori vincerà qualche partita in più, come poteva vincere anche ieri sfruttando le occasioni, ma manca il contesto per salire di livello".

Sulle promesse non mantenute dall'allenatore:

"Anche il postpartita deve farci capire che Allegri è in totale confusione. Qualcuno dovrebbe già chiedergli conto del fatto che un mese e mezzo fa disse che nel giro di un mese avrebbe migliorato la classifica. Invece la classifica è peggiorata. Poi bisognerebbe chiedergli anche del ritiro e dell'approccio alla partita con la Lazio, che lui stesso aveva caricato dal Portogallo. Dopo 40 secondi la Lazio poteva già passare in vantaggio. Un approccio terribile. Non credo di essere pessimista o prevenuto, credo che questo sia il racconto fedele dei fatti. E provo a farlo nel rispetto di chi ci ascolta".

Sulle dichiarazioni di Allegri e sugli obiettivi stagionali:

"Il postpartita rende ancora più chiara la confusione di Allegri. Al di là dei minutaggi che dilata per darsi ragione, quando dice che è tutto a posto, che è tutto tranquillo, che avrebbe sistemato la classifica e che siamo dentro tutte le competizioni, sfida veramente la pazienza dei napoletani. A novembre volevi essere messo peggio di come siamo adesso? Cosa volevi fare, uscire già da tutte le competizioni? Come si fa a essere totalmente fuori dalle competizioni a novembre? Dice che siamo ancora in corsa per i primi quattro posti, ma questo è l'inizio peggiore dell'era De Laurentiis. Sei a distanza siderale. Si può recuperare, certo, si può fare tutto. Posso andare pure sulla Luna, però è un po' difficile".

Sulla Coppa Italia e sulla Champions League:

"Poi dice che siamo dentro la Coppa Italia. Complimenti, però la competizione per il Napoli inizia il 16 dicembre. Anche se allenassimo io e te saremmo ancora dentro, perché non abbiamo giocato neanche una partita. E siamo dentro la Champions League? Certo, perché è la formula che tiene dentro tutti. È studiata proprio per mantenere vive tutte le squadre. Anche chi ha zero punti in questo momento è ancora dentro, almeno matematicamente. Il Napoli ha vinto una sola partita, contro il Bodo, una gara equilibrata che poteva finire in qualsiasi modo e che McTominay ha indirizzato nel momento di difficoltà. Sono discorsi che potrebbe fare anche l'ultimo in classifica. A novembre è chiaro che sei ancora dentro le competizioni. Matematicamente non potresti essere fuori. Quindi sono parole totalmente vuote e anche un pochino, secondo me, irrispettose. Non voglio essere irriverente, mi dispiace pure, però non possiamo essere presi in giro".