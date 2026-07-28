Podcast Imparato: "Marianucci non mi convince ancora. Benissimo un attaccante"

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Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Vergara? Continua a crescere in questo esperimento di centrocampo, un esperimento che lo porta ad essere un alter ego di McTominay, pur rimanendo un giocatore duttile da poter giocare avanti nel tridente. Quindi è un esperimento che prima avevo visto come fumo negli occhi, ma se Beukema continua così e impara alla grande, come sta imparando anche la fase difensiva, è una cosa che mi piace tantissimo, lo rende utile in altre fasi del campo. Poi ci sono altre realtà, per esempio Marianucci non mi convince. Io penso che sia il caso di mandarlo a giocare, anche se Allegri, specialmente in questi casi, si fa così: lo riempio di elogi. In altre soluzioni Giovane si è ripreso molto meglio, perché sulla sinistra è riuscito a essere più incisivo. Bisogna vedere anche l'importanza dell'avversario, va valutato nelle prossime amichevoli. Però, ripeto, ci sono delle cose tecnico-tattiche, scelte da fare, che risultano interessanti e quelle più interessanti si vedranno a Castel di Sangro, con chi finisce le ferie e con chi esce dagli infortuni."

Secondo voi Allegri andrà avanti col 4-3-3?

"Ma io sinceramente non vedo un presidente che sia così esigente sul modulo. Ha detto questa cosa, secondo me, facendo fuori conto che chi mugugna su Allegri, in tutti gli spazi e a vita, quelli che vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto, anzi magari non vedono manco il bicchiere sulla tavola, sono tanti e mugugnano: Allegri, ma che ha vinto, ma che ha fatto, l'anticalcio e queste cose qua. La dichiarazione che abbiamo sentito di De Laurentiis, secondo me, è portata a dire: ragazzi, basta con queste ciance, Allegri sta qua, voglio che lui riparta dal 4-3-3, dalle due finali di Champions League, che tra l'altro secondo me era un 4-3-3 quello molto utile, molto futile sul campo. Le due finali di Champions League fanno capire come il presidente quest'anno, al di là della possibilità di vincere lo Scudetto, ci capisce subito se si può lottare fino all'ultimo minuto, e certo non lo trascurerà. Ma se dovesse scegliere qualcosa, gli piacerebbe molto fare passi avanti, tanti passi avanti in Champions League. Quindi il fatto del riferimento alle due finali, la vedo soprattutto in questa ottica."

Ti voglio chiedere un giudizio sul ritiro di Giovane, che è sembrato particolarmente brillante.

"Giovane sta lavorando tantissimo, ha capito che è la sua occasione. Ha capito che fino ad oggi quel poco che gli era stato concesso dal campionato, da quando è arrivato, non è che l'avesse messo in copertina. Ha capito che se non riesce a mostrare a breve termine e soprattutto nel precampionato i suoi numeri, la sicurezza che ha di poter sfondare in riferimenti superiori agli altri compagni, lo fa vedere adesso, oppure parte in seconda linea come era, non dico prevedibile ma come comunque le proiezioni davano. Sì, lo vedo molto motivato, determinato. Anche in partita lo vedo molto bene. Nella prima ha avuto un po' di problemi perché sostanzialmente gli si sono andati addosso a marcarlo, a francobollarlo. L'Arezzo ragazzi è venuto qua per strappatezza e riabbonamenti, cioè l'Arezzo ha dovuto andare a Napoli per ripetere quello che ha scorso, gli ha permesso di fare una bella figura, quasi come se fosse un amuleto, e quindi l'anno prossimo è definito che era la proporzione inace. Ha fatto la partita vera, sono partiti seduti, quindi è stata una gara che per alcuni è un po' più problematica. Per esempio invece Prisco a centrocampo, gara seria o non seria, ha brillato alla grandissima. Io ritengo che è un giocatore che sta dando molto, che può crescere, che nell'idea di Allegri è un esterno di sinistra, ma non penso che nell'occorrenza dovesse fare il centrale, non sarebbe capace di questo. Però sostanzialmente si è capito che lo vede più esterno adesso, perché secondo me o resta Lukaku, o ci sarà altra soluzione, non dovrebbe essere Giovanni la punta centrale al posto di Lukaku, però questo è un po' prematuro per dirlo."