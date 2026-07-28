Il colpo più sottovalutato del Napoli è arrivato il 31 agosto
Il Napoli potrebbe decidere di concentrare le proprie operazioni di mercato nelle battute finali della sessione estiva. Una prospettiva che preoccupa parte della tifoseria, in attesa di nuovi rinforzi per completare la rosa, ma che invita anche alla prudenza. La storia recente del club dimostra infatti come gli affari più importanti possano arrivare anche nelle ultime ore disponibili. Ma questo vale anche per molti altri club di A, vedi il Milan che ha preso Rabiot un anno fa a fine mercato.
Napoli, attenzione alle sorprese di fine mercato
I sostenitori azzurri ricordano forse con poca pazienza il caso di André-Frank Zambo Anguissa, arrivato dal Fulham il 31 agosto 2021 a condizioni molto favorevoli. Il centrocampista camerunense, poi protagonista della conquista di due scudetti con il Napoli, rappresenta un esempio di come le occasioni possano presentarsi anche a mercato ormai avanzato. Per questo motivo, in casa azzurra non sembra esserci fretta: la dirigenza valuta con attenzione le opportunità e resta vigile in attesa delle possibili occasioni dell'ultima parte della sessione. Le sorprese di fine mercato, infatti, potrebbero riservare colpi importanti.
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