Anguissa, futuro ancora in bilico: non è indifferente alle voci di mercato
Secondo quanto riportato da Repubblica, il futuro di Frank Anguissa resta tutto da definire. Il centrocampista camerunese avrebbe vissuto gli ultimi giorni tra sensazioni contrastanti: sorridente e determinato durante gli allenamenti, ma decisamente più pensieroso lontano dal campo. Un atteggiamento che alimenta le indiscrezioni sul suo possibile addio al Napoli.
Le voci di mercato influenzano il centrocampista
Attorno ad Anguissa continuano infatti a rincorrersi numerose indiscrezioni di mercato, destinate a incidere anche sul suo stato d'animo. Il gigante del Camerun, punto di riferimento della mediana azzurra nelle ultime stagioni, non sarebbe rimasto indifferente alle continue speculazioni sul proprio futuro. Al momento non sono arrivate decisioni definitive, ma la sua situazione resta una delle più delicate da monitorare nelle prossime settimane di mercato.
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