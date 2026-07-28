Sorpresa De Bruyne-Lukaku: richiesta di ADL e loro hanno accettato

Sorpresa De Bruyne-Lukaku: richiesta di ADL e loro hanno accettatoTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Rientro in anticipo per alcuni reduci dal Mondiale. Come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo la cerimonia inaugurale del Centenario "Napoli 100", in programma il 1° agosto in città, anche Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku raggiungeranno il ritiro del Napoli in Abruzzo.

Inizialmente il loro arrivo era previsto per il 5 agosto, ma il club ha chiesto a entrambi di anticipare il rientro per poter prendere parte ai festeggiamenti in calendario in piazza del Plebiscito. La presenza dei due campioni rappresenterà uno dei momenti più attesi della celebrazione dedicata ai cento anni di storia del club azzurro, prima del trasferimento della squadra per proseguire la preparazione estiva in vista della nuova stagione.