ADL al veleno sul ritiro a Dimaro, il sindaco: "Vi spiego cos'è successo"

vedi letture

Marco Panciera, sindaco di Dimaro, ha parlato del ritiro appena concluso e delle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Marco Panciera, sindaco di Dimaro: "Il bilancio del ritiro del Napoli a Dimaro? Il Bilancio è positivo, abbiamo registrato presenze superiori al 2024. E leggermente inferiori a quelle del 2025. Apprezzamenti per le strutture? Sì, staff e calciatori hanno apprezzato. Noi come ogni anno diamo il massimo. Ci fa molto piacere questo applauso da parte del mister, significa che ci siamo riusciti. Questa è energia per proiettarci verso il futuro. Trattative per rinnovare la partnership con il Napoli? Penso che cominceremo a breve con il presidente per procedere con il rinnovo. In questi due anni di ritiro ho creato un rapporto di grande stima reciproca, sono molto fiducioso. Attraverso il dialogo si può chiarire tutto.

Cosa si può migliorare? Ho chiesto una visione di futuro al Presidente, lui mi ha consigliato e ho recepito. Per noi tutti i consigli che arrivano dal presidente De Laurentiis cerchiamo di rispettarli. Hanno dato ragione a lui. Anche il cinema, quest'anno ancor di più rispetto a prima. Noi della Val Di Sole siamo 13 mila anime, dobbiamo lavorare tutti insieme. Dalla nascita del ritiro del Napoli in Trentino ad oggi c'è stato un evolversi di presenze, di organizzazione, per noi il Napoli rappresenta una vetrina straordinaria. Una fotografia che mi porto da questo ritiro? Le proiezioni cinematografiche sono state straordinarie, c'è stata grande presenza e quindi la fotografia migliore è quella dell'entusiasmo di questa grande famiglia. L'immagine è positiva. le dichiarazioni del presidente le vedo come uno sfogo in merito ad una soluzione che non è stata ancora trovata. Quando un rapporto dura da 15 anni, è normale che ci sono momenti di confronto, ma sono convinto che con il dialogo si troverà una soluzione"