Radio TN "Lucca titolare col Frosinone? Minervini: "Allegri, è lunedì… non diamoci subito brutte notizie"

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Capisco che Lucca abbia lavorato a Castel Volturno, capisco che Allegri lo voglia provare a rivalutare in qualche modo, ma io credo che Hojlund, per come sta giocando e per come sta segnando con frequenza anche con la Nazionale, debba essere il titolare in Napoli-Frosinone.

Anche perché, ripeto, è lunedì e la depressione è tanta per i tifosi: non c'è calcio da più di due settimane, e parlo del campionato non della nazionale. Non iniziamo con queste brutte notizie la settimana, perché altrimenti diventa veramente lunga arrivare fino a sabato, al giorno della partita col Frosinone, anche perchè alla fine il Napoli ci è mancato molto in questa sosta".