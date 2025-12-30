Radio TN Mastantuono-Napoli, dalla Spagna: "Il vero motivo per cui è accostato al club azzurro"

Antonio Siragusano, giornalista esperto di calcio spagnolo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Mastantuono? Se ne parlava in chiave Napoli perché gli agenti lo hanno proposto a diversi club e non è da escludere che il calciatore sia stato proposto anche al Napoli. Però da parte del Real Madrid c'è un veto perché non c'è alcuna intenzione di cederlo. Tra l'altro lui per caratteristiche sarebbe stato perfetto per il gioco del Napoli".

"Raspadori? L'Atletico voleva farne il nuovo Griezmann, cercava proprio un giocatore simile, una prima punta ma utile anche come seconda punta. Raspadori però non è riuscito ad avere lo spazio necessario e ora se ne parla in chiave Roma. La cessione già a genniao non è da escludere".