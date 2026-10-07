Minervini: "De Bruyne bollito? Assurdo! È come prendere un astronauta e non mandarlo nello spazio"

Trovo assurdo dare del bollito a Kevin De Bruyne, basterebbe guardare le sue prestazioni in nazionale per porsi delle domande.

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Trovo assurdo dare del bollito a Kevin De Bruyne, basterebbe guardare le sue prestazioni in nazionale per porsi delle domande. Il belga è un giocatore abituato a giocare in un certo sistema offensivo, resta uno dei migliori a fornire assist ai compagni, ma serve chiaramente avere un gioco propositivo.

Pensare che De Bruyne debba fare la differenza in un calcio difensivo è chiaramente assurdo, il suo potenziale può essere determinante negli ultimi trenta metri. È come prendere uno che ha fatto l’astronauta e non mandarlo mai nello spazio, è sempre il contesto in cui agisce a fare il calciatore. Futuro? Alle condizioni attuali è chiaramente destinato a non rinnovare, ed è un peccato perché lui e la famiglia si trovano molto bene a Napoli”.