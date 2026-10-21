Podcast Montervino: "Allegri non è un pazzo se rinuncia al doppio play. Su De Bruyne..."

Sospiro di sollievo per il Napoli che ieri è tornato alla vittoria e ha battuto 4-3 in casa il Bodo in Champions. Francesco Montervino, ex capitano e centrocampista del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"Bicchiere mezzo pieno o vuoto? Bisogna essere contenti del risultato di ieri, vincere in Champions non è mai facile e scontato. Il bicchiere è mezzo pieno. Certo vanno riviste certe cose. La differenza la fanno sempre i calciatori. Non è un caso che rientra McTominay e il Napoli fa doppietta".

"De Bruyne play? Il belga è un accentratore, quando sta bene ti fa la differenza, è un palleggiatore. Allegri non è un pazzo se non fa giocare i due play classici, l'ho trovata una scelta particolare ma azzeccata. Probabilmente hai subito troppo e quindi hai perso qualcosa in interdizione".

"Equilibrio tattico per il futuro? Allegri è un allenatore che predilige l'equilibrio. Non è difensivista ne un allenatore offensivo. Ieri sapeva di avere magari poco equilibrio e ha scelto di fare un gol in più dell'avversario. E anche io sono per un'idea di calcio equilibrato".