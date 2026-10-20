Napoli-Bodo, Costacurta: “Era una gara trappola! Vincere creando così tanto è una bella vittoria”

Alessandro Costacurta commenta il 4-3 del Napoli contro il Bodø/Glimt: tre gol subiti, ma tante occasioni create.

Il Napoli supera il Bodø/Glimt per 4-3 nella terza giornata della League Phase di Champions League e conquista una vittoria importante, nonostante le difficoltà difensive. Negli studi di Sky Sport, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha analizzato la prestazione degli azzurri di Massimiliano Allegri, sottolineando il valore del successo contro un avversario insidioso e la grande quantità di occasioni create.

Costacurta su Napoli-Bodo/Glimt: “Tre gol subiti, ma vincere così è importante”

“Credo che in Europa ci siano dei momenti dove devi soffrire. Il Napoli, prendendo tre gol, è stata difficile, ma quando vinci creando così tanto penso sia una bella vittoria. Questa gara era una trappola”.