Rrahmani svela: “Lang stava minacciando l'arbitro! Restare in dieci sarebbe stato un problema”

Amir Rrahmani a DAZN dopo Napoli-Lazio racconta il richiamo a Lang e analizza la prestazione azzurra.

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrale kosovaro, che ha indossato la fascia da capitano, ha analizzato la prestazione degli azzurri, sottolineando le difficoltà incontrate nella prima frazione e la reazione mostrata nella ripresa. Rrahmani ha inoltre espresso il proprio orgoglio per il ruolo ricoperto: “Essere capitano è un privilegio per me, era una partita molto difficile. Abbiamo iniziato non bene, nel secondo siamo stati molto più bravi e potevamo anche vincerla: sono i dettagli a deciderla”.

Cosa hai detto a Lang durante la partita?

“In quel momento gli ho detto di fare attenzione, perché era stato ammonito e stava minacciando l'arbitro. Se fossimo rimasti in dieci sarebbe stato un problema per la squadra. In campo proviamo a dare tutto, dobbiamo farlo tutti insieme perché ci aspettano partite difficili. La Serie A sta migliorando, i ritmi si sono alzati e bisogna fare tutti di più”.