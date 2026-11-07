Foto Striscione ultras contro ADL: "Chiaro il tuo centenario: unico obiettivo il valore monetario"

Nuova contestazione dei tifosi del Napoli contro De Laurentiis e la società: uno striscione polemico sul Centenario del club

Tifosi del Napoli in contestazione contro il presidente Aurelio De Laurentiis e la società azzurra. Alla vigilia della delicatissima sfida contro la Lazio, in un momento segnato da sette sconfitte nelle prime 14 partite stagionali, il tifo organizzato ha esposto uno striscione nei pressi del Maschio Angioino, con un messaggio durissimo rivolto alla proprietà: "Abbastanza chiaro il tuo Centenario: l'unico obiettivo è il valore monetario". Un attacco che prende di mira la gestione del club proprio nell'anno del suo Centenario, accusando implicitamente la società di anteporre gli interessi economici a quelli sportivi.

Un ulteriore segnale del clima di crescente tensione che circonda il Napoli, chiamato a reagire sul campo dopo le pesanti sconfitte contro Juventus e Porto. Di seguito la foto.