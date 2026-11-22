Allegri da record: è il primo allenatore a raggiungere 1100 punti in Serie A

Massimiliano Allegri raggiunge quota 1100 punti in Serie A grazie alla vittoria del Napoli contro il Torino: nuovo traguardo per il tecnico azzurro

Massimiliano Allegri entra nella storia della Serie A. La vittoria del suo Napoli contro il Torino, arrivata grazie al gol di Scott McTominay, permette al tecnico azzurro di raggiungere un nuovo prestigioso traguardo: 1100 punti conquistati in carriera nel massimo campionato italiano, considerando i punti effettivamente assegnati nelle diverse stagioni.

Allegri nella storia della Serie A: raggiunta quota 1100 punti in carriera

Come riportato da Opta, Allegri è diventato il primo tecnico a raggiungere questa cifra nella speciale classifica dei punti effettivi, costruendo il proprio primato attraverso le esperienze sulle panchine di Cagliari, Milan, Juventus e Napoli. Allegri era già stato il primo a superare quota mille punti nel febbraio 2024, quando allenava la Juventus. Alle sue spalle, tra gli allenatori ancora in attività, figurano Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, entrambi capaci di superare la soglia dei mille punti. Un altro riconoscimento per la continuità di rendimento del tecnico azzurro, che arricchisce il proprio curriculum con un nuovo record.