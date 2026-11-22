ADL si è complimentato con Allegri e squadra a fine gara: il retroscena di Alvino

Carlo Alvino racconta il retroscena su Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Torino: i complimenti a Massimiliano Allegri e alla squadra

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è complimentato con Massimiliano Allegri e con i calciatori azzurri al termine della vittoria per 1-0 contro il Torino. A raccontare il retroscena è il giornalista Carlo Alvino, che attraverso il suo profilo Instagram ha svelato come il patron abbia seguito la partita tra spogliatoio e tribuna, soffermandosi anche sull'importanza del successo per ritrovare compattezza all'interno del gruppo.

ADL si è complimentato con Allegri e la squadra a fine gara: il retroscena

"Stasera bisognava vincere e, visto il momentaccio, per farlo è servita forse anche la 'scaramanzia' del presidente. Primo tempo davanti al televisore nello spogliatoio, secondo tempo in tribuna ad applaudire il gol di McTominay. A fine partita poi De Laurentiis non ha mancato di fare i complimenti ai ragazzi e ad Allegri per la vittoria", scrive Carlo Alvino sui social. "La partita - prosegue il giornalista - si è rivelata più difficile del previsto: si soffre, ma alla fine si vince. Il vero valore di questo risultato, però, è che il gruppo si è ritrovato. I giocatori soffrono, esultano e vincono da vera squadra. È questa la notizia più importante: lo ha confermato il campo, lo ha sottolineato Allegri e lo abbiamo visto tutti noi tifosi". La chiosa di Alvino: "C'è ancora tanto da lavorare, è evidente, ma affrontando le difficoltà tutti insieme sarà certamente più facile. Serviva una vittoria e la vittoria è arrivata: è da qui che bisogna ripartire. Martedì torna la Champions League e, se la squadra si è davvero ricompattata, non partiremo affatto battuti".