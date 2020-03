300mln in fumo per spostare l'Europeo: l'Uefa chiederà di ridurre i premi per federazioni e club

Il calendario in qualche verrà ridisegnato, ma la domanda è chi pagherà le conseguenze. L'ipotesi più probabile è lo spostamento dell’Europeo: secondo la Gazzetta dello Sport, vale circa 2,2 miliardi di euro, tolti 700 di spese, restano: 371 milioni da dare in premi alle 24 finaliste; 775 milioni del progetto “hat-trick” per le 55 federazioni europee; 200 milioni ai club come compenso per il rilascio dei giocatori. A Nyon si stima che uno spostamento comporti un aumento delle spese fino a 300mln. L’Uefa - si legge - è pronta a spostare l’Euro, ma chiederà agli altri stakeholders di farsi carico della “botta” riducendo le varie voci per federazioni, club ed anche alle leghe che potranno finire i loro campionati. Più difficile spostare le coppe europee per club, annuali e che non si possono recuperare nel 2021.