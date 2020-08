A breve i risultati dei tamponi: solo dopo sarà ufficiale l'elenco dei convocati per il ritiro

Ieri tamponi al San Paolo per i calciatori del Napoli. I risultati dei test verranno comunicati questa mattina e soltanto dopo la società diramerà l’elenco dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro. Al raduno non si è presentato Andrea Petagna che sta osservando la quarantena dopo aver contratto il coronavirus. Gli unici due nuovi erano Osimhen e Raahmani. La partenza per la località abruzzese è prevista nelle prime ore di questa mattina e l’arrivo nella struttura che ospiterà il Napoli è previsto per mezzogiorno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.