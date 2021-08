A caccia della rivincita: Lobotka sarà titolare contro il Venezia

A caccia di rivincita. Stanislav Lobotka è stato uno dei peggiori in casa Napoli, anche per lo scarso utilizzo, nella gestione di Gattuso. Con Spalletti l'ex centrocampista del Celta Vigo proverà a ritagliarsi una nuova vita in maglia Napoli, come scrive Tuttosport: "Uno di questi è Lobotka, chiamato a svolgere il ruolo di perno davanti alla difesa, per sostituire Demme che si era procurato un infortunio al legamento collaterale durante l'amichevole con la Pro Vercelli.

Lo slovacco è ansioso di rivincita nel Napoli, perché da quando è arrivato (gennaio 2020) ha collezionato solo 39 presenze per un totale di 1.345 minuti" si legge sul quotidiano.