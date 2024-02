A Cagliari pazzi di Gaetano: "Il tassello salvezza! Si è inserito alla perfezione"

Lele Casini ha parlato così di Gianluca Gaetano nell'ultima puntata del podcast di Radiolina '90secondi+recupero'

Lele Casini ha parlato così di Gianluca Gaetano nell'ultima puntata del podcast di Radiolina '90secondi+recupero': "In attesa del ritorno in campo di Oristanio, un altro Gaetano è entrato di forza nel mondo rossoblù. Il suo numero è il 70 e di nome fa Gianluca. E’ arrivato all’ultimo respiro, nelle ore finali del mercato di riparazione, ma subito ha fatto vedere di essersi inserito perfettamente, il tassello mancante nell’ingranaggio che sta oleando Ranieri per trovare la quadra e la squadra che porti il Cagliari alla salvezza.

Gianluca Gaetano, a maggio 24 anni, nato a Cimitile, piccolo comune di poco più di 7mila abitanti vicino a Nola in provincia di Napoli. Cresciuto nel ASD Future Boys del suo paese, dove la sua famiglia gestisce anche un locale. Pizzeria “O’ Pezzereniello” da tre generazioni gestita dai Gaetano. Che sono stati protagonisti di un record che non ha niente a che fare con il calcio: durante il Covid a maggio 2020, appena riaperto il locale dopo il lockdown, mentre Gianluca giocava a Cremona, la sua famiglia era capace di effettuare 600 consegne in tre giorni. La pizza, il Napoli, la famiglia. E le lacrime, come quelle che hanno accompagnato il suo esordio in A a Ferrara nel maggio 2019 per la morte, quello stesso giorno, della sua amata nonna, la sua prima tifosa", si legge su Tuttocagliari.net