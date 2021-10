A Firenze è febbre da Napoli: Franchi già quasi tutto esaurito, ci sarà il sold out!

La febbre da Fiorentina-Napoli, a Firenze, è già alle stelle. Nel primo giorno di vendita libera dei biglietti, infatti, c'è stato un gran successo al botteghino e il 'Franchi' è già quasi tutto esaurito. Resta una bassa disponibilità per la tribuna laterale, in maratona e in Curva Ferrovia, mentre tutti gli altri settori sono sold out. Ci sarà dunque il primo tutto esaurito della stagione, arrivando a circa 16 mila spettatori, compresi i 450 tifosi che arriveranno da Napoli. A riportarlo è La Nazione.

Segui le partite del Napoli su DAZN. Attiva ora