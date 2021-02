A Genova ci credono: "Gattuso traballa, si sogna il colpaccio per mandarlo ko"

"Pugno contro Ringhio per il ko tecnico, la sfida fra mister dai destini incrociati" scrive Il Secolo XIX in edicola oggi, focalizzandosi sulla gara tra Genoa e Napoli e in particolare sulla sfida nella sfida tra i due allenatori. Ballardini tornato alla grande dopo il brusco divorzio, Gattuso da intoccabile a traballante. Ora il Genoa sogna il colpaccio.