ADL, con Mazzarri stop al commissariamento: i motivi dell'uscita di scena

Aurelio De Laurentiis ha lasciato Castel Volturno, ora è a Roma per recuperare dall'operazione al menisco. Ne scrive Tuttosport: "Avvicendamento che sta già cominciando ad avere effetti positivi, a cominciare dalla sospensione del commissariamento messo in atto nell’ultimo mese. Il presidente è stato vicino a Mazzarri solo per i primi due giorni, forse per avere la certezza che l’allenatore fosse lo stesso di 10 anni fa.

Cioè un condottiero capace di attrarre a sé i calciatori, grazie ai concetti di calcio spiegati sul campo ed approfonditi singolarmente con ognuno di loro. Un leader che sa come tenere testa al gruppo, senza la necessità di ricevere il sostegno costante del presidente".