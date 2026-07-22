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Ciao Lukaku, Corriere dello Sport: "De Laurentiis apre l'asta per Big Rom"

Ciao Lukaku, Corriere dello Sport: "De Laurentiis apre l'asta per Big Rom"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Il Galatasaray su Bremer e Leao. Napoli, ciao Lukaku. E Inzaghi soffia Summerville a Gasp"

Il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna con il titolo "Soccorso turco", dedicato all'offensiva del Galatasaray sul mercato italiano. Il quotidiano evidenzia come il club di Istanbul sia pronto a sfruttare le difficoltà economiche di alcune società di Serie A.

"Soccorso turco", il Galatasaray punta i big della Serie A

La prima pagina sottolinea: "Italia, conti in rosso", aggiungendo che "mentre la Nazionale corteggia Guardiola, i nostri club non reggono tra bilanci e colpi sfumati".

Il focus è sulle trattative che coinvolgono i grandi nomi del campionato. Il Corriere dello Sport scrive infatti: "Il Galatasaray su Bremer e Leao. Napoli, ciao Lukaku. E Inzaghi soffia Summerville a Gasp", delineando uno scenario di mercato che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A. Si legge: "De Laurentiis apre l'asta per Big Rom", con Romelu Lukaku che potrebbe salutare gli azzurri in questa sessione di mercato.