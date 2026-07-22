Ciao Lukaku, Corriere dello Sport: "De Laurentiis apre l'asta per Big Rom"
Il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna con il titolo "Soccorso turco", dedicato all'offensiva del Galatasaray sul mercato italiano. Il quotidiano evidenzia come il club di Istanbul sia pronto a sfruttare le difficoltà economiche di alcune società di Serie A.
"Soccorso turco", il Galatasaray punta i big della Serie A
La prima pagina sottolinea: "Italia, conti in rosso", aggiungendo che "mentre la Nazionale corteggia Guardiola, i nostri club non reggono tra bilanci e colpi sfumati".
Il focus è sulle trattative che coinvolgono i grandi nomi del campionato. Il Corriere dello Sport scrive infatti: "Il Galatasaray su Bremer e Leao. Napoli, ciao Lukaku. E Inzaghi soffia Summerville a Gasp", delineando uno scenario di mercato che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A. Si legge: "De Laurentiis apre l'asta per Big Rom", con Romelu Lukaku che potrebbe salutare gli azzurri in questa sessione di mercato.
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