Panchina Italia, Gazzetta dello Sport: "Dateci Pep (o Conte)"
La Gazzetta dello Sport apre l'edizione odierna con il futuro di Luka Modric, destinato a proseguire la sua avventura in rossonero. Il titolo di prima pagina, "Modric, Milan resto", racconta la volontà del fuoriclasse croato di giocare ancora una stagione con il club milanese.
Modric rinnova con il Milan, Guardiola e Conte in corsa per l'Italia
Secondo la rosea, "il fuoriclasse in rossonero anche a 41 anni" è pronto a prolungare la sua esperienza dopo un confronto con l'allenatore: "Il bis dopo la telefonata con Amorim. Un altro anno a 3 milioni e mezzo. Sarà con la squadra in Australia".
In alto trova spazio anche il tema della panchina della Nazionale italiana. La Gazzetta dello Sport rilancia il sondaggio tra i tifosi con il titolo "Dateci Pep (o Conte)", sottolineando come gli italiani indichino Pep Guardiola e Antonio Conte tra i profili preferiti per il ruolo di commissario tecnico. Il quotidiano evidenzia inoltre che "Malagò: «Dialogo con Guardiola». Ma Pirlo è pronto", confermando che la Federazione continua a valutare più candidature.
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