Panchina Italia, il sogno resta Guardiola che prende tempo: la situazione

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Secondo il Corriere dello Sport, la FIGC continua a coltivare il sogno di affidare la panchina della Nazionale a Pep Guardiola. Paolo Maldini e Leonardo stanno portando avanti un intenso pressing per convincere l'ex allenatore del Manchester City, ma la trattativa resta estremamente complicata. Guardiola, infatti, sarebbe orientato a prendersi un anno di pausa, come annunciato già a fine maggio, e al momento non avrebbe né accettato né rifiutato la proposta azzurra.

Guardiola-Italia, giorni di riflessione

Nel frattempo, la FIGC ha deciso di prendersi ancora qualche giorno di riflessione, con la nomina del nuovo commissario tecnico che potrebbe slittare fino al prossimo weekend. Pur continuando a sperare in Guardiola, Maldini e Leonardo stanno valutando anche alternative, consapevoli che l'ostacolo principale non è di natura economica, ma legato alla volontà del tecnico catalano di dedicare più tempo alla famiglia e di allontanarsi temporaneamente dal calcio.