Favasuli, occhio alla tempistica: Napoli rischia una nuova beffa
Tra i profili individuati dal Napoli per rinforzare la corsia destra c'è anche Costantino Favasuli, protagonista di un'ottima stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro. A fare il punto sulla trattativa è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club azzurro abbia già mosso passi importanti. Secondo la rosea, "Costantino Favasuli è stata una bella sorpresa dell'ultima Serie B e il Napoli ha già un principio di accordo sia con lui sia con il Catanzaro", segnale di una trattativa ben avviata.
Favasuli convince il Napoli, ma cresce la concorrenza
La Gazzetta dello Sport, però, invita alla prudenza, spiegando che il Napoli dovrà accelerare per evitare inserimenti: "Sul terzino classe 2004, però, ci sono anche altre squadre e il rischio di una beffa – se non si accelera – esiste". Il quotidiano evidenzia quindi come Favasuli rappresenti uno dei principali obiettivi di Giovanni Manna, ma anche una pista che richiederà tempi rapidi per essere portata a termine.
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