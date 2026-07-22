Favasuli, occhio alla tempistica: Napoli rischia una nuova beffa

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Oggi alle 09:40 Rassegna Stampa di Arturo Minervini @ArturoMinervini di Fonti preferite

Costantino Favasuli è stata una bella sorpresa dell'ultima Serie B e il Napoli ha già un principio di accordo sia con lui sia con il Catanzaro