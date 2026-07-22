Prima pagina
La svolta di Allegri, Il Mattino: "Napoli al Max, ora più dialogo"
Oggi il Napoli affronterà l'Arezzo nel primo test amichevole dell'estate, un'occasione per vedere all'opera i primi principi di gioco del nuovo allenatore.
L'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al nuovo corso del Napoli targato Massimiliano Allegri. Il titolo "Napoli al Max, ora più dialogo" sintetizza la filosofia del tecnico livornese, che nei primi giorni di ritiro ha puntato sul confronto costante con il gruppo. Secondo il quotidiano, "gli azzurri sono stati conquistati da Allegri", grazie a un metodo di lavoro che mette al centro il dialogo tra allenatore e squadra, senza rinunciare all'intensità degli allenamenti.
Allegri cambia il Napoli, oggi il primo test con l'Arezzo
La prima pagina ricorda inoltre che oggi il Napoli affronterà l'Arezzo nel primo test amichevole dell'estate, un'occasione per vedere all'opera i primi principi di gioco del nuovo allenatore.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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