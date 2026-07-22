Prima pagina Maldini e Leonardo provano il colpaccio, Tuttosport: "Italia, Guardiola ci pensa"

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Oggi alle 09:00 Rassegna Stampa di Arturo Minervini @ArturoMinervini di Fonti preferite

"Pep avrebbe preso tempo fino a domenica per valutare il progetto che Maldini e Leonardo gli hanno presentato",