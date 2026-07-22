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Maldini e Leonardo provano il colpaccio, Tuttosport: "Italia, Guardiola ci pensa"

Maldini e Leonardo provano il colpaccio, Tuttosport: "Italia, Guardiola ci pensa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Pep avrebbe preso tempo fino a domenica per valutare il progetto che Maldini e Leonardo gli hanno presentato",

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla panchina della Nazionale italiana, con il titolo "Italia, Guardiola ci pensa". Il quotidiano racconta come il tecnico spagnolo non abbia ancora sciolto le riserve sulla proposta ricevuta dalla FIGC.

Guardiola prende tempo, la FIGC resta in attesa

Secondo Tuttosport, "Pep avrebbe preso tempo fino a domenica per valutare il progetto che Maldini e Leonardo gli hanno presentato", rinviando così una decisione definitiva sul suo possibile approdo sulla panchina azzurra.