Il Napoli di Allegri cambia metodo: più pallone e meno corsa

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Il Napoli di Massimiliano Allegri prende forma giorno dopo giorno nel ritiro di Dimaro. Secondo quanto racconta Tuttosport, il nuovo corso azzurro è già evidente nelle metodologie di allenamento, profondamente diverse rispetto alle ultime stagioni. Il quotidiano sottolinea come le sensazioni espresse dai calciatori confermino il cambio di rotta: "Come confermato da Politano e Vergara, la squadra sta lavorando con maggiore intensità sul possesso e con il pallone, riducendo sensibilmente i carichi di corsa rispetto ai ritiri delle ultime stagioni".

Allegri e la discontinuità col passato

Per Tuttosport, si tratta di una vera svolta: "Un'evidente discontinuità col passato, plasmata sulla centralità del confronto e sulla ricerca dell'eccellenza tecnica", filosofia che sta caratterizzando le prime settimane di lavoro del tecnico livornese. Il quotidiano entra poi nel dettaglio delle sedute svolte in Val di Sole, spiegando che "a Dimaro, inoltre, lo staff di Allegri alterna esercitazioni di possesso a partitelle tattiche, molto lavoro sull'impostazione dal basso e sulla capacità di mantenere la palla sotto pressione".