ADL ed una presentazione 'papale' per Conte: ha voluto tutte le istituzioni

vedi letture

"Il Napoli ha lavorato pure ieri per limare gli ultimi dettagli. De Laurentiis ha voluto tutte le principali istituzioni".

Una presentazione in stile Papa per Antonio Conte: Aurelio De Laurentiis ha chiamato a raccolta tutte le autorità cittadine per la presentazione del nuovo tecnico, fissata per oggi alle 15,15 a Palazzo Reale. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Il Napoli ha lavorato pure ieri per limare gli ultimi dettagli. De Laurentiis ha voluto tutte le principali istituzioni.

Ci saranno il sindaco Gaetano Manfredi, il governatore, Vincenzo De Luca, ma anche il prefetto Michele Di Bari, il questore Maurizio Agricola, il direttore del centro di Produzione Rai di viale Marconi, Antonio Parlati, il rettore della Federico II, Matteo Lorito e naturalmente il direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani: «Per noi è un grande onore. Palazzo Reale si conferma luogo iconico – spiega Epifani a Repubblica – Siamo al centro della città e per questo abbiamo ospitato appuntamenti importanti, come un G20, un G7 e la conferenza Unesco. Senza dimenticare i festeggiamenti dello scudetto la scorsa estate».