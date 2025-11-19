Conte e il rapporto con la squadra, Il Mattino: "Non ha un gruppo di pretoriani"
"Conte non ha un gruppo di pretoriani tra i calciatori. Non ha amici nel gruppo-squadra. Mantiene un distacco educato". Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive del rapporto tra il tecnico e la squadra dopo le scintille emerse post Bologna: "Tratta tutti alla stessa maniera, ma poi c'è anche chi tratta con meno garbo. Di Lorenzo, da capitano, è uno dei pochi che ha libero accesso nella stanza del tecnico.
Ma in queste ore, nessun faccia a faccia. E neppure nei giorni dopo la sconfitta con il Bologna ha voluto sentire il suo tecnico. Succederà domani. O magari venerdì. Conte ora ha evitato ogni tipo di colloquio. Lang ha lamentato, una volta nel ritiro con l'Olanda, i rari dialoghi avuti con Conte" sottolinea il quotidiano.
