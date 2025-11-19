Tifosi Atalanta: al Maradona solo i non residenti in Lombardia

di Arturo Minervini
Novità sono arrivate ieri sul fronte della biglietteria, l’Atalanta ha comunicato quanto già si sapeva da giorni ovvero che per la sfida di Napoli la vendita del settore ospiti (50 euro il prezzo del biglietto) è stata aperta solo per i possessori di Dea Card non residenti in Lombardia. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport

"Allo stesso tempo, anche i residenti in Germania non potranno acquistare i tagliandi e il pensiero corre subito al gemellaggio tra atalantini e sostenitori dell’Eintracht: la scelta è quella di tenere lontano ogni possibile problema vietando al grosso della tifoseria orobica di seguire la Dea. Sempre nella giornata di ieri, esauriti nel giro di un’ora i tagliandi per Eintracht-Atalanta di mercoledì 26 novembre: il settore ospiti dello stadio tedesco, come ci si attendeva, sarà pieno". 