ADL ha un obiettivo e guarda al Milan come riferimento: due aspetti da correggere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis ha spesso parlato del Milan, capace di vincere il campionato con un monte ingaggi più basso di quello azzurro. E ora il Napoli vuole emularlo, stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno: "C’è una certezza, il Napoli vuole abbassare l’età media. Nell’ultima stagione era abbastanza alta, la quarta del campionato (27,6) dietro ad Inter, Lazio e Sampdoria.

Il Milan campione d’Italia aveva un’età media riguardo ai giocatori schierati per partita nettamente più bassa (25.8), la quartultima del campionato insieme al Venezia. Avevano una linea ancora più verde soltanto Torino, Empoli e Spezia, un dato incredibile considerando l’«attacco dei vecchietti» con Ibrahimovic e Giroud. Il Milan è un riferimento per De Laurentiis sia per il monte ingaggi (il quarto della serie A) che per l’età media.".