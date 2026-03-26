ADL in partenza per l'estero: ecco dove è diretto il patron

vedi letture

L’edizione odierna de Il Mattino torna sulla vicenda legata al blocco del mercato del Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino torna sulla vicenda legata al blocco del mercato del Napoli nella sessione di gennaio 2026, soffermandosi anche sulla recente decisione della FIGC di modificare la normativa.Secondo quanto riportato dal quotidiano, il principio del “saldo zero” aveva di fatto compromesso i piani del club e del presidente Aurelio De Laurentiis, nonostante una disponibilità economica importante, pari a 174 milioni di euro in riserva. Una situazione paradossale che aveva impedito agli azzurri di operare liberamente sul mercato.

Da ieri, però, lo scenario è cambiato: il Consiglio Federale della FIGC ha deciso di eliminare la restrizione, consentendo ai club di utilizzare le proprie riserve per aggirare il blocco. Una modifica che non cancella quanto accaduto nei mesi scorsi, quando il Napoli, pur essendo tra le società più solide d’Europa, non ha potuto muoversi a causa del superamento della soglia dell’80% tra entrate e uscite. Ora, con il cambio di normativa, si apre una nuova fase anche per il Napoli, mentre De Laurentiis si prepara a partire nei prossimi giorni per gli Stati Uniti.