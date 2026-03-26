Prima pagina

Tuttosport punta sull'orgoglio: "Siete l'Italia!"

Tuttosport punta sull'orgoglio: "Siete l'Italia!"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
A Bergamo, con fischio d’inizio alle 20.45, va in scena la semifinale dei playoff Mondiali: una partita da non sbagliare

“Siete l’Italia!” è il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi, un richiamo forte all’identità e alla responsabilità degli azzurri alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord.

A Bergamo, con fischio d’inizio alle 20.45, va in scena la semifinale dei playoff Mondiali: una partita da non sbagliare, con l’obiettivo chiaro di tornare sul palcoscenico che conta. Il messaggio è diretto: il Mondiale è lì, e l’Italia deve prenderselo.

Il quotidiano sottolinea la necessità per gli azzurri di far valere la propria superiorità contro la formazione britannica.