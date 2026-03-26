Gazzetta carica il MIlan: “Rabiot trascinatore: un gol al Maradona per il sogno”
Al centro delle attenzioni c’è Adrien Rabiot, ormai diventato un punto di riferimento per il Milan
L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo chiaro: “Rabiot trascinatore: un gol al Maradona per il sogno Milan”. Dopo la sosta, i rossoneri sono attesi dalla delicata trasferta sul campo del Napoli, una sfida che sa di spareggio nella corsa scudetto e che può dire molto sugli equilibri alle spalle dell’Inter.
Al centro delle attenzioni c’è Adrien Rabiot, ormai diventato un punto di riferimento per il Milan. I numeri parlano chiaro: con lui in campo, la squadra di Max Allegri viaggia a ritmo da titolo. Il centrocampista francese è pronto a prendersi la scena anche al Maradona, dove andrà a caccia del suo primo gol in carriera contro il Napoli.
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