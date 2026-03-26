Il tennista Cinà: "Se vinco Challenge di Napoli indosso la maglia di McTominay"

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Un omaggio curioso e tutt’altro che banale, soprattutto per un ragazzo che ha il cuore che batte per il Palermo e che a Napoli

"Indosserei la maglia di McTominay, è un giocatore che mi piace tanto": questa la promessa al pubblico napoletano, nel caso in cui domenica dovesse completare l’impresa di Federico Cinà, uno dei talenti più interessanti del tennis mondiale,che ha conquistato tutti alla Guerri Napoli Tennis Cup non solo per il suo gioco, ma anche per una battuta che non è passata inosservata.

La riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Alla domanda su cosa sarebbe disposto a fare in caso di vittoria del torneo, il 18enne palermitano, che si è qualificato per i quarti, ha risposto senza esitazioni: «Indosserei la maglia di McTominay, è un giocatore che mi piace tanto». Un omaggio curioso e tutt’altro che banale, soprattutto per un ragazzo che ha il cuore che batte per il Palermo e che a Napoli, in questi giorni, sta trovando calore e tifo quasi da padrone di casa. Cinà, che compirà 19 anni lunedì 30 marzo, sogna dunque un doppio regalo: il titolo sul lungomare e una domenica da ricordare, magari davvero con la maglia del centrocampista scozzese del Napoli sulle spalle".