Slovacchia, l'allarme di Calzona "Giocatori stanchi, con 45 partite nelle gambe"
Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli e CT della Slovacchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica. Ecco un breve stralcio della sua intervista:
Quante volte ha giocato nella sua mente la semifinale col Kosovo?
«In continuazione. Ho pregato che tutti stessero bene e forse non l’ho fatto abbastanza. I giocatori sono arrivati stanchi e con 45 partite nelle gambe. Ho fatto allenamenti di recupero, a zero intensità, è difficile incidere in pochi giorni».
Non c’è più margine di errore.
«Sono partite secche, l’unico vantaggio è giocare in casa, con lo stadio sold out e la gente vicina».
È dura la vita da ct?
«È una bellissima esperienza, tutti mi vogliono bene, ma manca stare sul campo ogni giorno. La Slovacchia mi ha proposto questa sfida e l’ho accettata volentieri, con ottimi risultati. Tratteremo pure il rinnovo. Tornare in un club? In futuro mi piacerebbe».
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