ADL non molla sul progetto rivoluzionario sui diritti tv: già fissato nuovo incontro con i presidenti di A

Aurelio De Laurentiis è fortemente intezionato a portare avanti il suo progetto relativo ai diritti tv legati al calcio ed ha già fissato un nuovo appuntamento ai presidenti delle altre squadre per esporre il suo progetto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Ha convocato i presidenti un’altra volta. Appuntamento fissato per lunedì, a una settimana dal primo incontro, ancora a Roma, nello stesso hotel. Significativo il fatto che proprio lunedì scadrà il termine per presentare da parte dei fondi le offerte vincolanti per diventare partner di via Rosellini nella media company che dovrebbe gestire i diritti della A per il prossimo decennio”.