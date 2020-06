ADL non vende: "Mi hanno offerto anche 800mln per il Napoli, mai pensato di lasciare"

“Non ho mai pensato di vendere il Napoli”. Questo uno dei passaggi più significati dell’intervista concessa da Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport.

Il patron ha svelato: “Ho ricevuto tre offerte, una da 700 milioni, una da 800 e l’altro ieri si è palesato uno che però non ha fatto cifre. Il Napoli rappresenta sedici anni della mia vita. Nel 2004 produssi il mio ultimo film americano, Sky Captain and the World of Tomorrow; non fu un grande successo ma guadagnai 90 milioni di dollari. Se avessi proseguito oggi mi ritroverei con 3-4 billions. Ho messo il calcio davanti a tutto”.