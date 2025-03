ADL torna in Italia, domenica sarà al Maradona: possibile visita alla squadra

vedi letture

Tornano tutti a Napoli, incluso il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha trascorso del tempo a Los Angeles e sarà atteso in Italia durante la giornata. Come riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sarà presente in tribuna domenica per la sfida contro il Milan. C'è anche la possibilità, sebbene non certa, che il presidente faccia visita alla squadra, che sabato entrerà in ritiro per prepararsi al match.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).