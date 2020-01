Al San Paolo torna il pubblico delle grandi occasioni: con la Juve la carica dei 40mila!

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al San Paolo stasera in vista del super match contro la Juventus. Prima era una partita importantissima perché valeva lo scudetto, quest'anno invece no ma resta la forte rivalità che c'è tra le due squadre. A Napoli la sfida alla Juve è sempre un evento e, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrebbero esserci più di 40 mila spettatori a Fuorigrotta per il big match di stasera.