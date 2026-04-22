Prima pagina

Como ribaltato, Corriere dello Sport: "Inter infinita"

Como ribaltato, Corriere dello Sport: "Inter infinita"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La squadra di Chivu conquista la finale di Coppa Italia ribaltando il Como: dallo 0-2 iniziale al 3-2 finale

“Inter infinita” è il titolo d’apertura scelto dal Corriere dello Sport per raccontare la straordinaria rimonta dei nerazzurri. La squadra di Chivu conquista la finale di Coppa Italia ribaltando il Como: dallo 0-2 iniziale al 3-2 finale, con l’appuntamento fissato al 13 maggio contro una tra Atalanta e Lazio per inseguire il sogno del doppio trofeo.

Dopo un’ora di difficoltà, con il Como avanti grazie alle reti di Baturina e Da Cunha, l’Inter riesce a restare in partita anche grazie agli interventi decisivi di Joseph Martinez. Poi, nel finale, cambia tutto: negli ultimi venti minuti arrivano la doppietta di Calhanoglu e il gol decisivo di Sucic che completano una rimonta spettacolare.