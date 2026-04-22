Prima pagina Attesa per l'incontro ADL-Conte, Il Mattino: "Sopra la panca"

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Nella prima pagina odierna, Il Mattino dedica ampio spazio alle vicende del Napoli, come da tradizione. Il titolo scelto è eloquente: “Sopra la panca”, con il focus tutto sul futuro della guida tecnica.

Tiene banco infatti il possibile vertice tra Conte e De Laurentiis, un incontro che potrebbe risultare decisivo per la permanenza dell’allenatore salentino sulla panchina azzurra. L’attesa cresce, ma non c’è ancora certezza sull’esito.

Non si può escludere, infatti, un addio. Sarebbe uno scenario già visto nella carriera di Conte, che in passato ha lasciato club anche dopo cicli relativamente brevi. In caso di separazione, il presidente avrebbe già avviato le valutazioni per un’alternativa: tra i profili più considerati emergono quelli di Sarri e Mancini, possibili candidati per raccogliere l’eredità tecnica.