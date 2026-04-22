Prima pagina Tuttosport: "Juve-Lewa, sorpasso al Milan"

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Il riferimento è a Robert Lewandowski, finito nel mirino dei bianconeri che avrebbero già avviato i contatti

Nella prima pagina odierna, Tuttosport apre con il titolo: “Juve-Lewa, sorpasso al Milan”. Il riferimento è a Robert Lewandowski, finito nel mirino dei bianconeri che avrebbero già avviato i contatti per provare a convincerlo con un’offerta importante, da circa 6 milioni più bonus.

L’attaccante del Barcellona, però, non ha ancora sciolto le riserve. Il suo entourage sta valutando diverse opzioni, con dialoghi in corso anche con club arabi, americani e con il Milan, mantenendo quindi aperti più scenari.